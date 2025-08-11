terça-feira, 12/08/2025

Receita Federal lança plataforma digital para a declaração do ITR 2025

Receita Federal lança plataforma digital com pré-preenchimento e mais facilidades; Famasul distribui cartilha de orientação para produtores de MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Famasul

A partir desta segunda-feira (11), produtores rurais já podem enviar a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) de 2025. A principal novidade é o serviço digital “Minhas Declarações do ITR”, disponível no Portal da Receita Federal, que permite maior praticidade ao contribuinte com recursos como pré-preenchimento dos dados e agrupamento de imóveis rurais.

Outra opção continua sendo o tradicional Programa ITR 2025, que pode ser baixado desde 8 de agosto no site da Receita. A declaração é obrigatória para pessoas físicas e jurídicas que possuam ou tenham direito sobre imóveis rurais, mesmo que tenham perdido a posse neste ano. Estão isentos apenas os casos previstos em lei.

Neste ano, o ADA (Ato Declaratório Ambiental) deixou de ser exigido, mas é obrigatório informar o número do CAR (Cadastro Ambiental Rural), exceto para casos imunes ou isentos.

O pagamento pode ser feito via Pix, transferência eletrônica ou boleto (Darf), à vista até 30 de setembro ou em até quatro parcelas, desde que cada uma seja de no mínimo R$ 50. Após o prazo final, há multa de 1% ao mês sobre o imposto devido.

Para auxiliar os produtores de Mato Grosso do Sul, a Famasul lançou uma cartilha explicativa com orientações práticas. Dúvidas devem ser esclarecidas com um contador ou sindicato rural local.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Mais de 190 mil estudantes retornam às aulas nas escolas estaduais de MS nesta terça-feira

ANELISE PEREIRA - 0
Após o recesso escolar, estudantes de toda a REE (Rede Estadual de Ensino) retornam nesta terça-feira (5) às salas de aula das 350 unidades...
Leia mais

Itaporã inaugura nova assessoria de comunicação e tecnologia

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Itaporã inaugurou, na manhã de terça-feira (05), as novas e ampliadas instalações da Assessoria de Comunicação e Tecnologia. A iniciativa tem...
Leia mais

Zé Teixeira propõe usina solar e cobra melhorias na rede elétrica

Milton - 0
Nesta quinta-feira (7), o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou duas indicações com foco...
Leia mais

Algodão em alta no MT

Milton - 0
A produção de pluma de algodão em Mato Grosso está projetada para alcançar 2,85 milhões de toneladas na safra 2024/25, um crescimento de 9,54%...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia