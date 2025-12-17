quarta-feira, 17/12/2025

Ratos invadem restaurante no Centro de Campo Grande

Proprietário culpa sujeira de vizinhos e obras em prédio antigo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Midiamax

Trabalhadores denunciaram nesta terça-feira (16) a infestação de ratos em um restaurante no Centro de Campo Grande. Imagens registradas no último sábado (13) mostram roedores circulando pelo estabelecimento antes da abertura. O proprietário afirma que está combatendo o problema, mas alega que a sujeira de vizinhos e a obra em prédio antigo agravam a situação. Funcionários de comércios próximos relatam que a infestação já vinha acontecendo há dias.

O dono do restaurante diz que mantém a dedetização em dia e monitora o local, mas não consegue impedir a entrada dos animais quando o restaurante está fechado. Ele também denunciou o acúmulo de lixo em terrenos baldios vizinhos, que facilitam a proliferação dos roedores. Segundo ele, todas as medidas possíveis estão sendo adotadas para conter a infestação.

