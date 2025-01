Quem são os passageiros do avião que explodiu em Ubatuba

Passageiros do avião que ultrapassou a pista e explodiu no mar em Ubatuba, no litoral norte do estado, eram da família do produtor rural Nelvo Fries, de acordo com informações de integrantes da empresa dele, a Agrícola Fries.

Entre os ocupantes da aeronave estavam a empresária Mireylle Fries, que é sócia da aeronave, seu marido e dois filhos. O piloto, identificado como Paulo Seghetto, morreu no acidente.

Mireylle e sua família foram levadas para a Santa Casa de Ubatuba. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. De acordo com a Defesa Civil, outras três pessoas que estavam na praia no momento do acidente ficaram feridas.

O que sabemos até agora:

Um avião de pequeno porte explodiu em uma praia de Ubatuba, no litoral de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9/1);

A aeronave tentou pousar no aeroporto da cidade, mas ultrapassou a pista e explodiu nas areias da praia do Cruzeiro;

Ubatuba enfrentava más condições de tempo no momento da queda;

Estavam dentro do avião: 3 adultos e 2 crianças. O piloto, identificado como Paulo Seghetto, morreu no acidente, segundo a prefeitura de Ubatuba;

Após a tentativa de pouso, o veículo ultrapassou a pista e 3 pedestres se feriram;

A aeronave saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, e pertencia à família do produtor rural Nelvo Fries, conforme os dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

Entre os ocupantes da aeronave estavam a empresária Mireylle Fries, que é sócia da aeronave, o marido dela e dois filhos;

O piloto Paulo Seghetto, que morreu, já foi copiloto na VoePass, antiga Passaredo, empresa que sofreu a 5ª maior tragédia aérea do país.

Fries é dono de propriedades rurais em Goiás. Os dados da aeronave, de modelo Cessna Citation 525 CJ1 e prefixo PR-GFS, atestam que ele detém 33,3% da cota do avião, seguido por outros integrantes da família, como Celso Fries (33,3%) e Maria Gertrudes Fries (16,6%).

Avião saiu de Goiás

O que se sabe, até o momento, é que o avião saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros (GO), cidade no estado de Goiás que fica a 427 quilômetros de Goiânia. O município é o mesmo onde a família Fries possui propriedades e empreendimentos rurais.

Dados das plataformas de rastreamento on-line de voos mostram que o sinal do avião começou a ser captado apenas na região da divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais, já em altitude.

Havia cinco pessoas a bordo do avião, sendo três adultos – entre eles, o piloto – e duas crianças.