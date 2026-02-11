quinta-feira, 12/02/2026

Quem é Leo Balbinotti? Conheça o nome apontado como uma das apostas do sertanejo para 2026

Jhoseff Bulhões
Publicado por Jhoseff Bulhões
Quem é Leo Balbinotti? Conheça o nome apontado como uma das apostas do sertanejo para 2026 Divulgação | Leo Balbinotti

Leo Balbinotti é um dos nomes em ascensão do sertanejo contemporâneo. Com uma trajetória marcada por dedicação, consistência e identidade artística, o cantor vem conquistando espaço ao unir o sertanejo raiz a influências do pop contemporâneo e do piseiro, resultando em uma sonoridade moderna e autêntica.

A relação de Leo com a música começou cedo. Aos 12 anos, iniciou sua trajetória como cantor e instrumentista em atividades ligadas à igreja, onde despertou sua paixão pela arte. Três anos depois, passou a se apresentar em bares, festas e eventos no Paraná, experiências fundamentais para a construção de sua identidade musical e para o amadurecimento artístico nos palcos. 

Leo teve uma grande virada de chave em sua carreira: sua vinda para São Paulo. Na capital paulista, o cantor foi descoberto por uma produtora musical, o que resultou na gravação de um DVD que originou três EPs. Nesse período, a faixa “Amor de Centavos” ganhou destaque ao ultrapassar três milhões de reproduções nas plataformas digitais, consolidando o artista como uma das promessas do sertanejo.

Em sequência, o artista apresentou ao público o DVD “Novo Eu”. O projeto marca uma nova fase em sua trajetória, sendo a primeira vez que Leo divide o palco com grandes nomes do gênero, como Israel & RodolffoDanilo & Davi e Clayton & Romário. O repertório mescla canções inéditas e faixas românticas, mantendo sua essência, mas alinhada às tendências atuais do sertanejo.

O primeiro single do projeto, “Love Exalando”, teve excelente repercussão, recebendo elogios de artistas e profissionais do meio. Com refrão marcante e ritmo popular, a música soma mais de 7,5 milhões de visualizações no YouTube, reforçando o potencial do novo trabalho.

Outro destaque é para o hit “Muvuca”, que o cantor interpreta ao lado de Israel & Rodolffo. A música, que conquistou o coração do público, soma mais de 7 milhões de plays nas plataformas online e é considerada um dos grandes sucessos da carreira do artista.

Em janeiro de 2026, Leo lançou a segunda parte do audiovisual “Novo Eu”, com um EP composto por quatro faixas inéditas, evidenciando um momento de amadurecimento, consolidação artística e escolhas mais conscientes. A nova etapa amplia a proposta do projeto e destaca a versatilidade do cantor dentro do sertanejo contemporâneo.

Com passos firmes e uma carreira construída de forma sólida e gradual, Leo Balbinotti segue ampliando sua presença no cenário sertanejo, movido pela verdade artística, conexão com o público e pela autenticidade que tem marcado sua trajetória na música.

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com /www.blogdobulhoes.com.br

CATEGORIAS:
Jhoseff Bulhões

Últimas Notícias

Mais notícias

Agetran informa interdição na Rua 14 de Julho

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) comunica que, nesta quarta-feira, a partir das 12h até às 0h, a Rua 14 de Julho...
Leia mais

Corumbá e Pantanal recebem cerca de R$ 1 bilhão em investimentos do Governo do Estado

ANELISE PEREIRA - 0
Em entrevista à Rádio Difusora Pantanal de Corumbá, o secretário destacou os avanços do Governo na região de Corumbá, Ladário e Pantanal A região de...
Leia mais

Pouso de emergência termina com avião no mar na Somália

Milton - 0
Um avião com 55 pessoas a bordo saiu da pista e parou no mar após um pouso de emergência naa terça-feira (10), na Somália....
Leia mais

Difusora Pantanal chega à Expogrande 2026 e reforça a maior conexão entre o agro e o povo

Josimar Palácio - 0
Parceria entre Acrissul e a Rádio Difusora Pantanal FM 101.9 amplia a força da comunicação na maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul A...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia