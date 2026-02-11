Quem é Leo Balbinotti? Conheça o nome apontado como uma das apostas do sertanejo para 2026

Leo Balbinotti é um dos nomes em ascensão do sertanejo contemporâneo. Com uma trajetória marcada por dedicação, consistência e identidade artística, o cantor vem conquistando espaço ao unir o sertanejo raiz a influências do pop contemporâneo e do piseiro, resultando em uma sonoridade moderna e autêntica.

A relação de Leo com a música começou cedo. Aos 12 anos, iniciou sua trajetória como cantor e instrumentista em atividades ligadas à igreja, onde despertou sua paixão pela arte. Três anos depois, passou a se apresentar em bares, festas e eventos no Paraná, experiências fundamentais para a construção de sua identidade musical e para o amadurecimento artístico nos palcos.

Leo teve uma grande virada de chave em sua carreira: sua vinda para São Paulo. Na capital paulista, o cantor foi descoberto por uma produtora musical, o que resultou na gravação de um DVD que originou três EPs. Nesse período, a faixa “Amor de Centavos” ganhou destaque ao ultrapassar três milhões de reproduções nas plataformas digitais, consolidando o artista como uma das promessas do sertanejo.

Em sequência, o artista apresentou ao público o DVD “Novo Eu”. O projeto marca uma nova fase em sua trajetória, sendo a primeira vez que Leo divide o palco com grandes nomes do gênero, como Israel & Rodolffo, Danilo & Davi e Clayton & Romário. O repertório mescla canções inéditas e faixas românticas, mantendo sua essência, mas alinhada às tendências atuais do sertanejo.

O primeiro single do projeto, “Love Exalando”, teve excelente repercussão, recebendo elogios de artistas e profissionais do meio. Com refrão marcante e ritmo popular, a música soma mais de 7,5 milhões de visualizações no YouTube, reforçando o potencial do novo trabalho.

Outro destaque é para o hit “Muvuca”, que o cantor interpreta ao lado de Israel & Rodolffo. A música, que conquistou o coração do público, soma mais de 7 milhões de plays nas plataformas online e é considerada um dos grandes sucessos da carreira do artista.

Em janeiro de 2026, Leo lançou a segunda parte do audiovisual “Novo Eu”, com um EP composto por quatro faixas inéditas, evidenciando um momento de amadurecimento, consolidação artística e escolhas mais conscientes. A nova etapa amplia a proposta do projeto e destaca a versatilidade do cantor dentro do sertanejo contemporâneo.

Com passos firmes e uma carreira construída de forma sólida e gradual, Leo Balbinotti segue ampliando sua presença no cenário sertanejo, movido pela verdade artística, conexão com o público e pela autenticidade que tem marcado sua trajetória na música.

