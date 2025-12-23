Quando a comunidade se une, o Natal acontece de verdade

No sábado (20/12), o bairro Serraville viveu um Natal especial durante a realização do Festival de Natal do Projeto Serraville + Feliz, marcado pela união e pelo trabalho coletivo da comunidade.

O evento foi construído com afeto por moradores e voluntários, mostrando que a força comunitária é capaz de criar momentos inesquecíveis.

Um dos pontos altos foi a entrega dos presentes na Casa do Papai Noel, montada na varanda da residência da Dona Rita, toda decorada para receber as crianças.

A coordenação ficou por conta da professora Michele, pedagoga e voluntária do projeto, que ajudou a transformar cada detalhe em significado e cuidado.

Papai Noel, Mamãe Noel, Dona Árvore e ajudantes encantaram o público infantil com fantasia e acolhimento. Além disso, o show de prêmios levou alegria às famílias, com sorteios como PIX de R$ 500, bicicleta e eletrodomésticos. O festival mostrou que um Natal verdadeiro nasce dentro da comunidade, quando todos se unem por um bem maior.