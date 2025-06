Proposta que dispõe sobre agendamento para entrega de encomendas é aprovado em 1ª

Projeto de lei de autoria do deputado estadual Paulo Duarte (PSB) que obriga o fornecedor de bens e serviços e empresas transportadoras que realizam entregas em Mato Grosso do Sul a fixarem data e turno para a entrega dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores foi aprovado em primeira discussão, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (12). A matéria é uma atualização ao que já estava disciplinado pela Lei nº 3.903/2010, também de autoria do deputado proponente.

“Ainda hoje o consumidor ainda se depara com a livre estipulação de data, hora e turno quando se trata das transportadoras de bens, vendo-se obrigado a ter que desfazer-se ou deslocar-se de seus compromissos para receber o bem encomendado ou serviço contratado, sem que haja qualquer comunicação prévia por parte das transportadoras”, justifica o parlamentar. Embora seja possível, por meio do acompanhamento virtual, ter uma previsão de entrega do produto ou serviço, o “fato é que na maioria das vezes o transportador descumpre o estabelecido, levando o consumidor a prejuízos”, argumenta Paulo Duarte.

São inúmeros os relatos em que as transportadoras, ao não localizarem o consumidor no local da entrega, realizam a devolução do produto para a loja, tendo o consumidor de enfrentar um verdadeiro calvário para reaver o dinheiro gasto ou créditos que foram investidos. “Com essa atualização, criamos mais um mecanismo de defesa e proteção aos consumidores”, explica o deputado Paulo Duarte.

Duante a votação o deputado Paulo Duarte reforçou que a lei se aplicará apenas às empresas transportadoras privadas ou terceirizadas e que não atingirá os Correios, que é de competência federal. A proposta agora irá passar por uma segunda etapa de votação no plenário.