Projeto quer isentar professores do Imposto de Renda

Benefício seria válido para salários de até R$ 10 mil mensais

Tramita no Senado o projeto que propõe isenção de Imposto de Renda para professores que recebem até R$ 10 mil por mês, considerando apenas a remuneração proveniente da atividade docente. A proposta é do senador Fabiano Contarato (PT-ES) e busca compensar a renúncia fiscal com recursos obtidos pela tributação de apostas on-line, conhecidas como bets.

A iniciativa visa valorizar a carreira docente e estimular a permanência de profissionais qualificados tanto na educação básica quanto no ensino superior. Segundo a OCDE, os professores brasileiros ganham, em média, 47% menos que a média dos países do grupo, o que leva muitos a acumular cargos para garantir uma renda mínima e enfrentar a carga tributária.

A professora Jéssica Pereira afirma que o custo dos impostos pesa no dia a dia de quem atua na sala de aula, muitas vezes questionando se vale a pena manter múltiplos vínculos. O senador Contarato, que já atuou como professor, defende que a medida vai transformar a relação entre trabalho e valorização do magistério, reconhecendo o esforço da categoria e incentivando a permanência de profissionais qualificados.

O projeto ainda precisa passar pelas comissões do Senado antes de avançar para votação em plenário, aguardando análise detalhada sobre impacto fiscal e critérios de aplicação do benefício.

