Projeto de lei institui dia estadual dos esportes equestres

Começou a tramitar nesta quinta-feira (12) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 147/2025 de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), que institui o “Dia Estadual dos Esportes Equestres”, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Caso seja aprovada, a data integrará o Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei nº 3.945, de 4 de agosto de 2010.a ser comemorado, anualmente, no dia 20 de dezembro.

Segundo o texto, entre as finalidades da proposta destaque para reconhecer e valorizar a importância social, cultural e econômica das atividades e modalidades esportivas que envolvem a prática equestre e incentivar o turismo rural e esportivo, bem como a preservação das tradições culturais e campeiras ligadas à equitação. A matéria destaca que também será estimulada a promoção de eventos para difusão do esporte, além de conscientizar sobre o bem-estar animal e o manejo responsável dos cavalos utilizados nas práticas esportivas.

“Os esportes equestres, como a cavalgada, o laço comprido, o hipismo, o tambor, a prova de rédeas, entre outros, fazem parte do cotidiano de milhares de sul-mato-grossenses e movimentam setores importantes da economia estadual, como o agronegócio, o turismo rural, a indústria de eventos, o comércio de equipamentos equestres e a criação de cavalos. Além disso, essas práticas esportivas promovem valores como disciplina, respeito aos animais, espírito esportivo e preservação das tradições. Com esta proposição, busca-se reconhecer oficialmente a relevância social, cultural e econômica dos esportes equestres, além de estimular ações de incentivo e apoio por parte do poder público e da sociedade civil”, ressaltou a parlamentar.

A proposta menciona que a escolha da data tem como objetivo marcar simbolicamente o encerramento do calendário anual de eventos equestres, homenageando todos os praticantes, organizadores e apoiadores dessas atividades que, em suas diversas modalidades, têm profunda ligação com a história, a cultura e a identidade do povo sul-mato-grossense.