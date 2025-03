Progressistas assume protagonismo em MS dentro da federação com União Brasil

Com a formação da federação entre o Progressistas (PP) e o União Brasil, o cenário político de Mato Grosso do Sul ganha um novo desenho. O PP, partido da ex-ministra Tereza Cristina e do deputado federal Dr. Luiz Ovando, terá papel central na condução das decisões estratégicas do estado. A aliança promete influenciar a definição de candidaturas e fortalecer a base governista para 2026, criando novas perspectivas para a gestão de recursos e investimentos no MS.

Para o deputado Dr. Luiz Ovando, médico cardiologista e parlamentar de trajetória irrepreensível, essa nova configuração traz desafios e oportunidades. Ficha limpa e defensor incansável da ética na política, ele destaca que ainda há questionamentos sobre como a federação impactará os rumos do estado, mas garante que segue firme ao lado de Tereza Cristina na missão de trabalhar pelo progresso de Mato Grosso do Sul.

“Ainda temos muitos pontos a esclarecer sobre essa federação, mas uma coisa é certa: estarei de mãos dadas com minha amiga e grande líder, Tereza Cristina, para garantir que essa união seja, acima de tudo, benéfica para a população sul-mato-grossense. Nosso compromisso sempre foi e sempre será com as pessoas, e não com arranjos políticos que não tragam resultados concretos para o estado.”

A federação entre PP e União Brasil pode resultar em um bloco robusto, capaz de influenciar diretamente a alocação de recursos e as diretrizes políticas do Mato Grosso do Sul nos próximos anos. Para Ovando, a prioridade deve ser garantir que a representatividade do estado se fortaleça em Brasília, assegurando investimentos para áreas essenciais como saúde, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

“Se essa articulação fortalecer nossa base para implementar políticas eficazes e defender os interesses do Mato Grosso do Sul, estarei alinhado e contribuindo ativamente. No entanto, minha prioridade sempre será trabalhar por um estado mais forte, com representatividade real e foco nas demandas da população.”

Com essa nova configuração, especula-se que o PP possa pavimentar um caminho sólido para Dr. Luiz Ovando em 2026. Seu nome é cotado para uma possível candidatura ao Senado, representando um perfil técnico, conservador e comprometido com valores cristãos e a defesa da família. No entanto, o deputado adota um tom diplomático e reforça que o mais importante, neste momento, é garantir que a federação seja um instrumento de fortalecimento do Mato Grosso do Sul.

A aliança entre PP e União Brasil tem potencial para alterar a correlação de forças políticas no estado e no país. A condução desse processo exigirá habilidade estratégica dos líderes partidários, e Dr. Luiz Ovando se coloca como um dos protagonistas dessa construção, sempre com o olhar voltado para o bem-estar da população e o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul.