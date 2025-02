Programação oficial do Carnaval 2025 começa dia 22 de fevereiro em Campo Grande

O último final de semana de fevereiro será marcado pelo início da programação oficial do Carnaval 2025 em Campo Grande. A folia começa em 22 de fevereiro, com toda a energia e irreverência dos blocos As Depravadas e Farofa com Dendê, em uma dobradinha para lá de animada. Ao longo de 12 dias de festividades, a expectativa é que cerca de 100 mil foliões participem das diversas atrações que tomarão as ruas da capital até 8 de março, superando o público da edição 2024, que reuniu cerca de 80 mil pessoas.

O maior carnaval de blocos independentes de rua do estado espera reunir milhares de foliões, embalados por pelo mais de dez blocos carnavalescos distribuídos em diferentes pontos da cidade. Já o tradicional desfile das escolas de samba será realizado na Praça do Papa e espera atrair cerca de 20 mil espectadores nas duas noites de espetáculo.

Nos dias 3 e 4 de março, a partir das 19h, sete agremiações desfilarão pela avenida: Deixa Falar, Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho, Os Catedráticos do Samba, Unidos do Cruzeiro, Cinderela Tradição e Herdeiros do Samba.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria-Executiva de Cultura (Secult), é corealizadora do evento e, além do repasse de R$ 490 mil à Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (LIENCA), garantirá a estrutura necessária para a realização da festa. Entre os serviços oferecidos estão arquibancadas, trio elétrico, sistema de som, banheiros químicos, tendas, posto de atendimentos ao público.

Na tarde dessa terça-feira (4), na Casa de Cultura de Campo Grande, foi realizada uma reunião de alinhamento com representantes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Conselhos Tutelares, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Secretaria Municipal de Infraestrutura de Meio Ambiente e Serviços Públicos (Sisep), Feira Central, comerciantes da região da Esplanada e LIENCA, para debater a operação especial de segurança, implementada durante o período de festa.

“Reunimos aqui todos os segmentos envolvidos com o carnaval, blocos, cordões, representantes dos comerciantes e as forças de segurança do município e do estado para trocar ideias a fim de que façamos um carnaval repleto de alegria e sobretudo com muita segurança”, disse o Secretário-Executivo de Cultura, Valdir Gomes.



O comandante do Policiamento Metropolitano em Campo Grande, coronel Emerson de Almeida Vicente, ressaltou a importância do trabalho em conjunto entre as forças de segurança para a realização de uma grande festa. “Esse alinhamento é extremamente importante para garantir que a festa aconteça de forma tranquila para todos, proporcionando aos foliões um ambiente seguro e garantindo que as atividades no entorno sigam seu fluxo sem maiores impactos”, pontuou.

“A Guarda Civil Metropolitana sempre trabalha junto à Agetran e à Polícia Militar e este ano seguiremos com essa atuação conjunta para que façamos deste um carnaval memorável”, destacou o subcomandante da Guarda Civil Metropolitana, Alexandre Pedroso.



Para garantir espaços organizados, bem iluminados e sempre limpos durante toda a festa, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) tem intensificado e seguirá atuando com trabalhos de zeladoria, manutenção de iluminação e pintura de meio fios. O titular da pasta, Marcelo Miglioli, ressaltou a importância do evento nos mais diferentes aspectos e o empenho da Administração Municipal na promoção de uma grande e democrática festa.



“A prefeitura de Campo Grande está empenhada em realizar uma linda festa, que proporciona diversão à população, mantém vivo um de nossos maiores símbolos culturais e movimenta a economia local. Estamos aqui com um único objetivo, fazer um grande carnaval onde as pessoas possam se divertir, em um ambiente seguro e saudável”, salientou Miglioli.





Confira a programação completa do Carnaval 2025 em Campo Grande:

22 de fevereiro (sábado)

Bloco As Depravadas – Rua Barão do Rio Branco, esquina com Rua 14 de Julho, das 9h às 13h.

Bloco Farofa com Dendê – Esplanada Ferroviária, em frente ao monumento Maria Fumaça, das 14h às 23h.

23 de fevereiro (domingo)

Bloco Arrastão Secult – Esplanada Ferroviária, em frente ao monumento Maria Fumaça, a partir das 14h.

26 e 27 de fevereiro (quarta e quinta-feira)

Ensaios técnicos das escolas de samba – Praça do Papa, a partir das 19h.

28 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Reggae – Esplanada Ferroviária, das 16h às 00h.

Bloco Só Love – Rua General Melo, das 16h às 21h.

Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Teatro de Arena do Horto Florestal, das 16h às 21h.

01 de março (sábado)

Bloco Reggae – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Bloco Cordão Valú – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, das 16h às 00h.

02 de março (domingo)

Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

03 de março (segunda-feira)

Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, das 14h às 00h.

Desfile das Escolas de Samba – Praça do Papa, das 19h às 00h.

04 de março (terça-feira)

Bloco Cordão Valú – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Desfile das Escolas de Samba – Praça do Papa, das 19h às 00h.

05 de março (quarta-feira)

Apuração das notas das Escolas de Samba – Armazém Cultural / Esplanada Ferroviária, a partir das 19h.

07 de março (sexta-feira)

Premiação do Desfile das Escolas de Samba – Armazém Cultural / Esplanada Ferroviária, a partir das 19h.

08 de março (sábado)

Bloco Forrozeiros – Esplanada Ferroviária, das 18h às 22h.