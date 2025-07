Dagoberto explica cirurgia para retirada de hérnias

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB) usou as redes sociais para explicar a cirurgia que realizou no dia 26 de junho, em Brasília. Segundo ele, o procedimento foi necessário para a retirada de duas hérnias de disco necrosadas que causavam dores intensas e dificuldades de locomoção.

No vídeo, o parlamentar afirmou que a cirurgia foi delicada, mas bem-sucedida. “Me atrapalhava muito para andar e trabalhar. Agora estou livre delas”, disse. Ele ficou duas semanas internado e atualmente se recupera em seu apartamento.

Mesmo em repouso, Dagoberto continuou atuando no mandato. “Participei das votações remotamente com autorização da presidência da Câmara”, destacou.

Ele agradeceu o apoio recebido durante o período e disse que pretende retomar as agendas presenciais no Mato Grosso do Sul nos próximos 15 dias.