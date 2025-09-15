Professor Juari propõe mudanças no trânsito em frente ao Colégio Classe A

Durante a sessão da Câmara Municipal realizada na última quinta-feira (11), o vereador Professor Juari apresentou uma indicação à AGETRAN solicitando a alteração do sentido da rua José Antônio, localizada em frente ao Colégio Classe A, no bairro Vila Rosa Pires. A proposta visa tornar a via mão única nos horários de entrada e saída escolar, medida que busca reduzir o risco de acidentes e garantir mais segurança a estudantes, pais e funcionários da instituição.

Segundo o vereador, a mudança melhoraria a fluidez do trânsito, evitaria conflitos de cruzamento e facilitaria o embarque e desembarque de crianças. A sugestão também inclui reforço na sinalização e fiscalização no entorno da escola.

“Mudar o sentido da via em frente ao Colégio Classe A é medida simples, técnica e urgente para proteger nossos estudantes”, afirmou o parlamentar. O gabinete do Professor Juari seguirá acompanhando a análise do órgão responsável e mantendo diálogo com a comunidade escolar.