Professor Juari propõe Fundo de Benefício ao Aposentado para servidores inativos do município

Nesta sexta-feira (04), o vereador Professor Juari reuniu-se com a Comissão de Servidores Aposentados e Pensionistas do município e com o secretário-adjunto de Governo, Ulisses Rocha, para avançar nas negociações que buscam valorizar os proventos pagos à categoria.

Durante o encontro, representantes da Comissão expuseram perdas salariais acumuladas desde 2012 e relataram dificuldades para manter despesas básicas, como plano de saúde.

Na oportunidade, Juari apresentou uma proposta que pretende colaborar com a demanda: a criação do Fundo de Benefício ao Aposentado (FBA). Este fundo seria custeado a partir de um percentual dos valores arrecadados pelo município, por meio de tributos.

Também seria possível subsidiar o FBA com o aporte de verbas federais e emendas parlamentares, garantindo fonte permanente de recursos para recuperar, gradualmente, a remuneração de quem dedicou décadas ao serviço público.

Ulisses Rocha reconheceu a legitimidade das demandas dos servidores, e se comprometeu a estudar a viabilidade técnica da ideia e a contribuir para que ela avance. O encontro foi encerrado com o compromisso de que, em agosto, o grupo voltará a se reunir para verificação dos avanços e projeções.

Esta mobilização é desdobramento direto de reuniões ocorridas ao longo do semestre, onde Juari, na condição de presidente da Comissão Legislativa dos Servidores Aposentados e Pensionistas, buscar mediar a situação entre servidores e o Executivo Municipal.