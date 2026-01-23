Procon intensifica fiscalização para o volta aulas

Com a proximidade do ano letivo, o Procon Municipal de Campo Grande iniciou uma operação de fiscalização voltada para as compras de material escolar.

Desde o dia 19 de janeiro, as equipes do órgão estão percorrendo papelarias e estabelecimentos comerciais em pontos estratégicos da Capital, incluindo a região central, os principais shoppings e os comércios nos bairros.

A ação, que segue em ritmo intenso até o dia 30 de janeiro, visa monitorar a precificação, as condições de pagamento e evitar que itens de uso coletivo sejam indevidamente incluídos nas listas solicitadas pelas escolas.

Sobre a iniciativa, o superintendente de Proteção e Defesa do Consumidor José Costa Neto destaca a importância da presença do órgão nas ruas e frisou que o objetivo é assegurar o equilíbrio nas relações de consumo neste período de alta demanda. “Sabemos que o material escolar representa um peso significativo no orçamento das famílias campo-grandenses em janeiro. Por isso, as equipes do Procon Municipal estão nas ruas de forma orientativa e preventiva para proteger o bolso do cidadão”, pontuou.

Costa Neto reforça que o trabalho das equipes visa garantir que o consumidor encontre transparência nos preços e que nenhum direito seja violado durante as compras de volta às aulas.

O Procon ressalta que a participação da população é fundamental para o sucesso da operação. Caso o consumidor encontre irregularidades, como falta de preços na vitrine ou exigências abusivas, deve denunciar imediatamente através do canal oficial da prefeitura, pelo telefone 156, opção 6.