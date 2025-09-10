quinta-feira, 11/09/2025

Primeira carga de carne bovina brasileira chega ao Vietnã

Remessa inaugura oficialmente as exportações do setor ao país asiático, que já importa bilhões em produtos agropecuários brasileiros.

Fotos: Ministério da Agricultura e Pecuária

O Vietnã recebeu nesta semana o primeiro carregamento de carne bovina brasileira, composto por 27 toneladas do corte patinho. A remessa marca o início oficial das exportações do setor ao país asiático, após a abertura do mercado anunciada em março de 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A negociação é vista como estratégica para o Brasil, que produziu um volume recorde de 10,9 milhões de toneladas de carne bovina em 2024. Com uma população de 101 milhões de habitantes, o Vietnã representa um mercado promissor para o agronegócio nacional.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, celebrou o avanço, destacando o impacto positivo para produtores e a geração de empregos. Segundo o secretário de Comércio Internacional, Luís Rua, o sucesso é fruto de um esforço conjunto entre governo e setor privado.

A entrada da carne bovina no Vietnã fortalece a presença brasileira no Sudeste Asiático e abre espaço para novos investimentos em frigoríficos locais, consolidando laços comerciais e sanitários entre os dois países.

