sexta-feira, 26/12/2025

PRF recupera veículo roubado em Ribas do Rio Pardo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um Nissan/Versa em Ribas do Rio Pardo (MS) nesta terça-feira (23). Durante fiscalização na BR-262, o condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, colocando outros motoristas em risco. O veículo só foi interceptado após o motorista perder o controle e capotar ao tentar ultrapassar pelo acostamento. Ele foi detido e confessou ter recebido o carro furtado para transportar de Uberlândia (MG) a Campo Grande (MS).

O automóvel estava com placas adulteradas. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Judiciária local para investigação. A ação reforça o combate a crimes de trânsito e furtos de veículos na região. A PRF alerta para a importância de obedecer às ordens de fiscalização e evitar riscos. A prisão evidencia a efetividade do acompanhamento tático em estradas federais.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

