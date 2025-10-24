sexta-feira, 24/10/2025

PRF orienta sobre colocação correta da cadeirinha e criança sai ilesa de acidente

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma história emocionante envolveu uma equipe da PRF em Mato Grosso do Sul. O que era para ser mais um dia comum de trabalho, se transformou em um momento de satisfação profissional e celebração pela vida.

Durante a fiscalização de um veículo na BR 463, em Ponta Porã-MS, a PRF Caroline Gonçalves observou que a cadeirinha, usada por um bebê de 9 meses, não estava colocada de maneira adequada. O cinto não estava passado corretamente no bebê conforto e a alça estava rebatida, o que interfere na segurança da criança.

No carro, estavam a avó e a mãe do bebê. A equipe da PRF orientou a família, ensinou a forma correta de utilização da cadeirinha e o veículo foi liberado para seguir viagem.

“Passados uns 15 minutos, recebemos a informação de um acidente, uma saída de pista com capotamento. Quando chegamos para atendimento no local, era justamente o veículo que havíamos abordado e ajustado a criança”, explicou a PRF durante entrevista à TV Morena.

Apenas a mãe teve ferimentos leves, a criança e a avó saíram ilesas do acidente. O caso mostra mais uma vez a importância da atuação da PRF nas rodovias federais de todo o país para proteger a população e salvar vidas.

O caso comoveu os agentes e reforçou a importância do trabalho preventivo e educativo da PRF nas rodovias. O presidente do SINPRF/MS (Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul), Wanderley Alves dos Santos, destacou o episódio como um exemplo do compromisso diário da instituição com a proteção à vida:

“Histórias como essa mostram a essência do trabalho da PRF: salvar vidas. Nossos policiais estão nas estradas todos os dias não apenas para fiscalizar, mas para orientar, educar e proteger. A atitude da PRF Caroline e de sua equipe reflete o verdadeiro espírito da corporação, que é o de servir com humanidade e responsabilidade e isso nos enche de orgulho”.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

