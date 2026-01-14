PRF capota após batida com motorista de app

Um carro da Polícia Rodoviária Federal capotou na madrugada desta quarta-feira (14) após ser atingido por um motorista de aplicativo no Centro de Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 3h20, quando o motorista dirigia um UP vermelho e colidiu transversalmente com o T-Cross conduzido pelo policial. Segundo informações do BPMTrân (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito), o PRF descia pela Rua José Antônio enquanto o UP trafegava pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, no sentido Leste-Oeste.

Apesar da gravidade do capotamento, não houve vítimas, apenas danos materiais: o T-Cross teve a lateral bastante danificada e o UP teve a frente destruída. O motorista do aplicativo teria adormecido ao volante durante a madrugada, provocando a colisão. As autoridades registraram a ocorrência e seguem apurando as circunstâncias do acidente para responsabilização.