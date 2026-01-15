PRF apreende veículos com mercadorias estrangeiras na BR-267

A PRF apreendeu, na quarta-feira (14), cinco veículos transportando mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal durante fiscalizações realizadas na BR-267, nos municípios de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul. Um Honda Civic foi abordado em Bataguassu, enquanto outros quatro automóveis foram fiscalizados em Nova Alvorada do Sul, todos carregados com diversos produtos irregulares, como celulares, carregadores, perfumes, eletrodomésticos e outros itens.

De acordo com a PRF, motoristas e passageiros informaram que retornavam de uma viagem ao Paraguai trazendo as mercadorias. Os veículos e os produtos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal, onde será feita a contabilização e os procedimentos legais cabíveis.