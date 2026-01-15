quinta-feira, 15/01/2026

PRF apreende veículos com mercadorias estrangeiras na BR-267

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Rodoviária Federal

A PRF apreendeu, na quarta-feira (14), cinco veículos transportando mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal durante fiscalizações realizadas na BR-267, nos municípios de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul. Um Honda Civic foi abordado em Bataguassu, enquanto outros quatro automóveis foram fiscalizados em Nova Alvorada do Sul, todos carregados com diversos produtos irregulares, como celulares, carregadores, perfumes, eletrodomésticos e outros itens.

De acordo com a PRF, motoristas e passageiros informaram que retornavam de uma viagem ao Paraguai trazendo as mercadorias. Os veículos e os produtos apreendidos foram encaminhados à Receita Federal, onde será feita a contabilização e os procedimentos legais cabíveis.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Vereador Otávio Trad vota a favor do projeto que suspende aumento da taxa de lixo e ressalta trabalho do Legislativo

Milton - 0
Em Sessão Extraordinária realizada nesta segunda-feira (12), a Câmara Municipal aprovou por unanimidade o Projeto de Lei Complementar nº 1.016/26, que suspende os efeitos...
Leia mais

Funtrab alerta sobre anúncio falso de cursos e vagas de emprego para jovens nas redes sociais

Milton - 0
A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) alerta a população sobre a circulação de anúncios falsos de cursos e vagas de...
Leia mais

Câmara de Campo Grande barra aumento da taxa do lixo e beneficia contribuintes

Milton - 0
A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, de forma unânime, o Projeto de Lei Complementar 1.016/26, que suspende o reajuste da Taxa de Coleta,...
Leia mais

Curto-circuito devasta barracos e deixa famílias desabrigadas na Capital

Milton - 0
Um incêndio de grandes proporções destruiu três barracos na comunidade Vitória 1, em Campo Grande, após um curto-circuito em uma rede elétrica clandestina. Dez...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia