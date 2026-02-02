terça-feira, 3/02/2026

PRF apreende mais de 100 kg de skunk na BR-262

Dupla é presa e veículo roubado é recuperado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Rodoviária Federal

Droga seria transportada de Corumbá para Campo Grande; outro carro fazia papel de batedor

A PRF apreendeu 107 quilos de skunk e dois quilos de haxixe, além de recuperar um veículo com registro de roubo, em ação realizada na BR-262, em Miranda (MS). Durante fiscalização, os policiais deram ordem de parada a dois carros que transitavam próximos, mas os condutores não obedeceram, iniciando um acompanhamento tático até serem abordados. No Fiat/Cronos, os agentes encontraram a droga e constataram que o carro havia sido roubado em São Paulo, em novembro de 2025. O motorista relatou ter retirado a substância em Corumbá e que a entregaria em Campo Grande.

O motorista do VW/Fox afirmou que atuava como batedor do outro veículo. Ambos foram detidos e levados, junto com os automóveis e o entorpecente, à Polícia Civil em Miranda. A ação integra o combate ao tráfico interestadual de drogas e recuperação de veículos furtados. A PRF reforçou a importância da fiscalização nas rodovias para reduzir crimes e proteger a sociedade. A operação demonstra a integração entre órgãos de segurança no estado de Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

As Dez Mais

Milton - 0
Terça, 27 de janeiro de 2026. Hoje é dia de das Vítimas do Holocausto Faltam 21 dias para o Carnaval. Manchete do Correio do Estado: “Pecuaristas de MS...
Leia mais

Mundo Novo recebe representantes do IFMS para tratar da implantação de Polo Federal no município

ANELISE PEREIRA - 0
O Governo de Mundo Novo recebeu, na tarde desta terça-feira (27), juntamente com o Legislativo Municipal, a reitora do Instituto Federal de Mato Grosso...
Leia mais

FBI realiza busca em escritório eleitoral de Atlanta

Milton - 0
O FBI realizou uma operação em um escritório eleitoral do condado de Fulton, na região metropolitana de Atlanta, como parte de uma investigação sobre...
Leia mais

Prefeito de Ivinhema pode nomear ex-esposa como secretária

Milton - 0
O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, deve nomear nos próximos dias sua ex-esposa, Samara, para o cargo de secretária municipal, decisão que tem gerado...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia