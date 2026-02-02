PRF apreende mais de 100 kg de skunk na BR-262

Droga seria transportada de Corumbá para Campo Grande; outro carro fazia papel de batedor

A PRF apreendeu 107 quilos de skunk e dois quilos de haxixe, além de recuperar um veículo com registro de roubo, em ação realizada na BR-262, em Miranda (MS). Durante fiscalização, os policiais deram ordem de parada a dois carros que transitavam próximos, mas os condutores não obedeceram, iniciando um acompanhamento tático até serem abordados. No Fiat/Cronos, os agentes encontraram a droga e constataram que o carro havia sido roubado em São Paulo, em novembro de 2025. O motorista relatou ter retirado a substância em Corumbá e que a entregaria em Campo Grande.

O motorista do VW/Fox afirmou que atuava como batedor do outro veículo. Ambos foram detidos e levados, junto com os automóveis e o entorpecente, à Polícia Civil em Miranda. A ação integra o combate ao tráfico interestadual de drogas e recuperação de veículos furtados. A PRF reforçou a importância da fiscalização nas rodovias para reduzir crimes e proteger a sociedade. A operação demonstra a integração entre órgãos de segurança no estado de Mato Grosso do Sul.