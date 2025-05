PRF apreende 404 kg de maconha em MS

A PRF apreendeu 404 Kg de entorpecentes na tarde desta quinta-feira (15), em Nova Alvorada do Sul. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina na BR-267, quando os agentes abordaram um Fiat Uno em atitude suspeita. Durante a vistoria, os policiais encontraram grande quantidade de droga escondida no interior do veículo. O condutor, que não teve a identidade revelada, confessou que havia pegado o carregamento no Paraguai e que o destino final seria o estado de São Paulo.

Ao todo, foram encontrados 361 Kg de maconha e 43 quilos de skunk, uma variedade mais potente da droga. O motorista foi detido em flagrante e conduzido à delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde responderá por tráfico internacional de drogas.

A apreensão representa um duro golpe contra o tráfico na região e faz parte das ações contínuas da PRF no combate ao crime nas rodovias federais. As investigações seguem para identificar outros envolvidos no esquema.