Presidente Lula chega a Campo Grande para COP15 da ONU

Comitiva inclui cinco ministros e presidente paraguaio

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ricardo Stuckert / PR

Evento discute conservação de espécies migratórias

O presidente Lula visita Campo Grande neste domingo (22) acompanhado de cinco ministros, entre eles Marina Silva (Meio Ambiente) e Simone Tebet (Planejamento). A comitiva participa da sessão especial da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias da ONU, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, Parque dos Poderes.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, também estará presente. O encontro, que acontece entre 23 e 29 de março, reunirá mais de duas mil pessoas para debater soluções para a conservação de espécies migratórias e seus habitats. A última visita de Lula a Mato Grosso do Sul ocorreu em dezembro de 2024, na inauguração da fábrica da Suzano.

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