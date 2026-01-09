sexta-feira, 9/01/2026

Presidente do PL vê com bons olhos pré-candidatura de Pollon ao Governo de Mato Grosso do Sul

Milton
Publicado por Milton

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, vê com bons olhos a pré-candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026 pelo deputado federal Marco Pollon (PL-MS).

O Partido Liberal está incentivando os diretórios estaduais em todo Brasil a lançar candidaturas majoritárias para ajudar a dar palanque à candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. A estratégia também é para garantir a eleição do maior número de senadores pelo PL, fortalecendo a legenda no Congresso Nacional.

Em setembro deste ano, Marcos Pollon lançou sua pré-candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul com objetivo de fortalecer a verdadeira direita do Estado. Pollon tem realizado visitas aos municípios para escutar a população sobre os problemas enfrentados por todos, para embasar a construção do plano de governo.

