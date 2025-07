Prensa amputa mão de operário em fábrica de Nova Andradina

Um grave acidente de trabalho deixou um operário de 27 anos com a mão decepada na tarde desta quarta-feira (9), em uma indústria localizada no Distrito Industrial de Nova Andradina. O jovem operava uma prensa quando sofreu o acidente. Ele foi prontamente socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional da cidade.

A vítima teria perdido a mão esquerda no momento do impacto. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. A identidade do trabalhador não foi divulgada. A empresa envolvida preferiu não comentar o ocorrido até o momento.

A Polícia Civil investiga o caso. O acidente levanta alertas sobre as condições de segurança nas linhas de produção industrial da região.