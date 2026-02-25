quinta-feira, 26/02/2026

Prefeitura oferece aulas gratuitas de saxofone na Casa de Cultura

ANELISE PEREIRA
A Casa de Cultura está com inscrições abertas para aulas gratuitas de saxofone em Campo Grande. A iniciativa é voltada para quem deseja aprender a tocar o instrumento e não exige experiência prévia.

As aulas terão início no dia 9 de março e serão realizadas duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, nos horários das 13h, 14h, 15h e 16h. As vagas são limitadas.

A proposta é ampliar o acesso à formação musical, oferecendo ambiente acolhedor e professores dedicados, sem cobrança de mensalidade. Para participar, é necessário possuir o instrumento.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-4310.

A Prefeitura reforça o convite para que a população aproveite a oportunidade e faça parte dessa iniciativa que incentiva a cultura e fortalece a música na Capital.

