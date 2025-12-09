quarta-feira, 10/12/2025

Prefeitura lança curso gratuito de Departamento Pessoal e RH

Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV) abriu as inscrições para o último curso gratuito de 2025, voltado para jovens interessados em ingressar ou se aperfeiçoar na área de Departamento Pessoal e Recursos Humanos.

A capacitação acontece de 15 a 19 de dezembro, das 18h30 às 21h, na sede da SEJUV, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924 – 3º andar, Edifício Marrakech.

Com foco em qualificar jovens para o mercado de trabalho, o curso abordará rotinas essenciais do DP e práticas fundamentais de RH, oferecendo conteúdo atualizado e instrutores especializados. Ao final, todos os participantes recebem certificado de conclusão, fortalecendo o currículo e ampliando oportunidades profissionais.

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas pelo link:
https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home

Serviço:

Departamento pessoal e RH
Data: 15 a 19/12
Horário: 18h30 às 21h
Local: Sejuv – Rua: 25 de Dezembro, 924 – 3° andar Marrakech

