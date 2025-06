Prefeitura entra na reta final dos preparativos para o Arraial de Santo Antônio, que começa nesta quinta-feira na Praça do Rádio

A Prefeitura está nos últimos preparativos para dar início à 23ª edição do tradicional Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, que começa nesta quinta-feira (12), na Praça do Rádio Clube. A montagem da estrutura já movimenta o local, antecipando o clima de festa que tomará conta da cidade até domingo (15).

Realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), com apoio do Governo do Estado e da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, o evento é um dos mais esperados do calendário cultural e religioso da Capital.

Durante os quatro dias de festa, o público terá acesso gratuito a uma programação diversificada, com atrações musicais, celebrações religiosas e uma ampla praça de alimentação com comidas e bebidas típicas.

A abertura do Arraial será marcada por shows musicais a partir das 19h, com a dupla João Marcos e Zé Ronaldo. Em seguida, às 21h, o palco recebe o destaque da noite: a consagrada dupla Jads & Jadson.

Na sexta-feira (13), dia dedicado ao padroeiro Santo Antônio, a programação começa com a tradicional procissão saindo da Catedral às 19h, seguida da Santa Missa celebrada na Praça do Rádio e show com Gilson e Júnior. No sábado (14), as atrações musicais ficam por conta de Max Henrique e da dupla Alex e Yvan. No domingo (15), o encerramento será em clima de forró e música regional, com Fábio Cunha e o grupo Ipê da Serra.

Além de celebrar a fé e a cultura popular, o Arraial de Santo Antônio também promove inclusão e geração de renda. Neste ano, 28 entidades sem fins lucrativos estarão responsáveis pelas barracas de comidas e bebidas típicas. Toda a renda obtida será revertida para ações sociais, fortalecendo o compromisso do evento com o desenvolvimento comunitário.

As entidades foram selecionadas por sorteio, em um processo transparente e com participação dos representantes legais das organizações, reforçando o caráter coletivo e solidário do evento.

A expectativa é de que milhares de pessoas passem pela Praça do Rádio ao longo dos quatro dias de festa, em um ambiente preparado para acolher a todos com segurança, alegria e espírito comunitário.

SERVIÇO:

23º Arraial de Santo Antônio

Data: 12 a 15 de junho

Horário: A partir das 17h30

Local: Praça do Rádio Clube – Campo Grande/MS

Entrada gratuita