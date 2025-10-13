Prefeitura abre processo seletivo para contratação temporária de pedreiros e coveiros

A Prefeitura de Campo Grande publicou, no Diário Oficial de Campo Grande nº 8.087, desta segunda-feira (13), a abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária nas funções de coveiro e pedreiro.

Conforme o Edital n. 21/2025-01, divulgado pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi), a seleção para as funções de coveiro e pedreiro é destinada à formação de Cadastro de Reserva, com o objetivo de proceder à recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário em setores específicos da Prefeitura. As contratações visam substituir vacâncias e, assim, assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais à população do Município, conforme a legislação vigente.

O pré-requisito para os candidatos é ser alfabetizado. A jornada semanal de trabalho é de 40 horas.

Os selecionados irão desempenhar atividades inerentes às respectivas funções em órgãos e setores específicos da Prefeitura, em caráter temporário e de excepcional interesse da Administração Municipal.

A seleção envolverá as etapas de inscrição online gratuita; divulgação da lista de candidatos inscritos (Diogrande); comprovada por experiência profissional; período para interposição de recursos em face do resultado preliminar; e homologação do resultado final, com a classificação dos candidatos.

Mais informações sobre o edital podem ser visualizadas a partir da página 2 do Diogrande ou no link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiIxMDAyNSJ9.pdf