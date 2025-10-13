segunda-feira, 13/10/2025

Prefeitura abre processo seletivo para contratação temporária de pedreiros e coveiros

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande publicou, no Diário Oficial de Campo Grande nº 8.087, desta segunda-feira (13), a abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária nas funções de coveiro e pedreiro.

Conforme o Edital n. 21/2025-01, divulgado pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi), a seleção para as funções de coveiro e pedreiro é destinada à formação de Cadastro de Reserva, com o objetivo de proceder à recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário em setores específicos da Prefeitura. As contratações visam substituir vacâncias e, assim, assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais à população do Município, conforme a legislação vigente.

O pré-requisito para os candidatos é ser alfabetizado. A jornada semanal de trabalho é de 40 horas.

Os selecionados irão desempenhar atividades inerentes às respectivas funções em órgãos e setores específicos da Prefeitura, em caráter temporário e de excepcional interesse da Administração Municipal.

A seleção envolverá as etapas de inscrição online gratuita; divulgação da lista de candidatos inscritos (Diogrande); comprovada por experiência profissional; período para interposição de recursos em face do resultado preliminar; e homologação do resultado final, com a classificação dos candidatos.

Mais informações sobre o edital podem ser visualizadas a partir da página 2 do Diogrande ou no link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiIxMDAyNSJ9.pdf

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

AQUIDAUANA: Ação de limpeza recolhe materiais inservíveis em Piraputanga e Camisão

ANELISE PEREIRA - 0
Dando continuidade às ações de limpeza nos distritos, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realizou nos dias 10 e 11 de outubro...
Leia mais

Renault lança o carro elétrico mais barato do Brasil

ANELISE PEREIRA - 0
A Renault lançou a nova geração do Kwid E-Tech para tentar se manter competitivo num mercado que tem consagrado o seu rival BYD Dolphin Mini,...
Leia mais

Fim dos confrontos leva alegria às ruas de Gaza e Israel

Milton - 0
Israel e Hamas anunciaram nesta quinta-feira (9) um cessar-fogo, como parte de um acordo intermediado pelos Estados Unidos. A medida, que também prevê a...
Leia mais

Jovem surta após atendimento ruim em posto de saúde e ameaça matar médico em Campo Grande

ANELISE PEREIRA - 0
Jovem de 23 anos quebrou o pau e ameaçou matar os médicos da CRS (Centro de Referência em Saúde) Nova Bahia após não gostar...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia