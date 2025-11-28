Prefeitura abre licitação para modernização elétrica do Camelódromo

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial, o aviso de licitação para contratação de empresa especializada na requalificação das instalações elétricas do Camelódromo Municipal. A intervenção, aguardada há muitos anos pelos lojistas, representa um avanço significativo para garantir segurança, modernização e melhores condições de trabalho em um dos principais polos de economia popular da Capital.

Conforme a publicação no Diogrande, o processo será conduzido pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC), sob o regime da Lei Federal 14.133/2021. A Concorrência Eletrônica nº 011/2025 prevê a reestruturação completa da rede elétrica do espaço, atendendo às normas da NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão), NBR 5419 (proteção contra descargas atmosféricas), além das exigências do Corpo de Bombeiros e dos padrões da concessionária Energisa.

As propostas poderão ser enviadas até 7h44 do dia 15 de dezembro, e a sessão de disputa de preços ocorrerá às 7h45 do mesmo dia, pelo portal compras.campogrande.ms.gov.br. A íntegra do edital também está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência do Município.

A obra inclui a modernização das instalações elétricas dos boxes, iluminação interna e externa, áreas comuns e sistemas auxiliares, garantindo condições operacionais adequadas e prevenindo riscos como curtos-circuitos e incêndios.

Investimento de R$ 2,3 milhões garantirá modernização total

Durante a recente cerimônia de formalização das Autorizações de Uso de Áreas Públicas Municipais, realizada em 17 de novembro, o Camelódromo foi contemplado com a assinatura do termo de uso do lote destinado ao estacionamento, medida que trará mais organização ao espaço.

Na ocasião, a prefeita Adriane Lopes já havia anunciado a reforma completa da rede elétrica, reforçando que o processo licitatório estava em andamento e os recursos assegurados. O investimento total é de R$ 2,3 milhões, sendo R$ 700 mil provenientes de emenda parlamentar e o restante custeado pela Prefeitura.

“A licitação já foi concluída e vamos substituir toda a rede elétrica para garantir segurança e tranquilidade aos permissionários e à população”, afirmou a prefeita, destacando que a obra atende a uma reivindicação histórica dos empresários.

Adriane também ressaltou que a assinatura do termo de uso do lote do estacionamento contribui para a organização, a mobilidade e o ordenamento do espaço e do centro.

O presidente do Camelódromo, Narciso Soares dos Santos, presente no evento, agradeceu o apoio da gestão municipal e reforçou a urgência das intervenções. Segundo ele, a estrutura elétrica atual, com 26 anos de uso, tornou-se obsoleta e oferece riscos a trabalhadores e clientes.

“Nosso prédio tem 26 anos e a instalação elétrica é obsoleta. Já enfrentamos até um princípio de incêndio. Essa obra representa segurança para quem trabalha e para quem compra aqui”, afirmou. Para ele, a modernização deve fortalecer o comércio, movimentar a economia e valorizar um dos maiores centros populares da cidade.

Com a abertura da licitação e o investimento assegurado, a Prefeitura avança em mais uma ação voltada à revitalização e à segurança dos espaços públicos, reforçando o compromisso com os trabalhadores, consumidores e com o desenvolvimento econômico de Campo Grande.