Prefeita de Bodoquena comemora novo voo da Latam em Bonito: “Um momento histórico para a região”

A prefeita de Bodoquena, Girleide Rovari, esteve em Bonito na última quarta-feira (3) para acompanhar de perto o voo inaugural da Latam ligando São Paulo/Guarulhos diretamente ao município. A novidade promete facilitar o acesso de turistas e impulsionar ainda mais o ecoturismo na Serra da Bodoquena.

Apesar de o destino final ser Bonito, Girleide destacou que o benefício se estende também para Bodoquena, que fica a poucos quilômetros de distância. “É uma grande oportunidade. Esse movimento vai gerar muito mais fluxo de turistas, não só para Bonito, mas também para Bodoquena. Temos toda a capacidade de atender quem chega por aqui”, afirmou.

A prefeita ressaltou ainda a parceria com o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, e disse estar entusiasmada com os novos rumos do turismo na região. “Esse é um momento histórico. Estou bastante feliz e animada com o que vem pela frente”, completou.

O voo São Paulo–Bonito será operado duas vezes por semana, às quartas e sábados, com aeronaves da família Airbus A320, que comportam até 174 passageiros. A viagem dura cerca de 2h10.

A inauguração contou também com a presença de autoridades e representantes do setor, entre eles Eduardo Macedo, da Latam Brasil; Bruno Wendling, da Fundtur/MS; Juliane Salvadori, vice-prefeita de Bonito; e Fábio Montanheiro, da Embratur.

Com o novo voo, turistas terão ainda mais facilidade para conhecer os atrativos de Bonito e também explorar as belezas naturais de Bodoquena, fortalecendo o turismo em toda a região.