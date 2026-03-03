PrefCG distribui kits escolares para 100 mil estudantes

A Prefeitura de Campo Grande está entregando os kits escolares para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) e, nesta terça-feira (03), foi a vez dos estudantes da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) José Ramão Cantero, no bairro Estrela Dalva. Ao todo, mais de 800 mil itens estão sendo distribuídos nas 207 escolas de educação infantil e ensino fundamental.

A assistente de educação Danyella de Almeida, 37 anos, é avó de uma das crianças que estudam na escola e acompanha a rotina do neto no local. Ela destacou a melhoria na qualidade dos uniformes.

“Além de serem de mais grossos, principalmente o short, a cor também é ótima, porque não suja tanto e mancha bem menos quando as crianças brincam com tinta ou canetinha, por exemplo”, afirma.

A nova modelagem foi pensada para oferecer mais conforto às crianças. Todos os estudantes, da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental, incluindo escolas urbanas e rurais, receberão kit completo com camiseta, bermuda ou short-saia, abrigo para o frio, calçado e, para os menores, mochila.

Entre os itens distribuídos estão 266.542 camisetas, 165.211 bermudas, 33.293 shorts-saia, 37.276 calças, 3.983 blusões de moletom para a educação infantil, 95.274 jaquetas para o ensino fundamental, 99.257 tênis, 2.614 botas para escolas rurais, 101.984 pares de meias e 37.276 mochilas.

“Absolutamente todos os alunos receberão os Kits, é importante frisar que, se não chegou ainda na sua escola, logo chegará. Nosso intuito é acompanhar e melhorar ainda mais, não somente na entrega dos uniformes, mas na merenda, na atenção das professoras e das cuidadoras, precisamos ter um cuidado muito especial com as crianças”, reforça a prefeita Adriane Lopes.