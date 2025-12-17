Preços sobem para maracujá e cenoura, enquanto lichia e pitaya ficam acessíveis

A combinação de chuvas, oferta limitada e aumento da procura pressionou os preços de alguns hortifrutis na CEASA/MS nesta semana. O maracujá azedo liderou as altas, com elevação de 8,33%, influenciado pela menor oferta nas lavouras da Bahia. A cenoura também registrou aumento, refletindo impactos climáticos nas regiões produtoras de Minas Gerais e São Paulo.

Outros itens, como mamão Formosa e melancia, acompanharam o movimento de valorização diante da demanda aquecida. Em contrapartida, frutas em plena safra apresentam preços competitivos ao consumidor. Lichia, pitaya e pêssego se destacam pela maior oferta e estabilidade nas cotações. O cenário indica boas oportunidades de compra, apesar das altas pontuais observadas no período.

Boletim de preços da CEASA/MS – 15 a 20 de dezembro

PRODUTOS EM ALTA

Cenoura (caixa 20 kg – MG/SP): de R$ 130,00 para R$ 140,00.

➜ Chuva nas regiões produtoras reduziu oferta, gerando aumento nos preços.

Mamão Formosa (caixa 18/20 kg – ES/BA/MS): de R$ 130,00 para R$ 140,00.

➜ Oferta limitada nas regiões produtoras elevou as cotações.

Maracujá Azedo (Caixa 10 kg – BA): de R$ 120,00 para R$ 130,00.

➜ Baixa oferta na Bahia, principal estado fornecedor, contribuiu para o aumento.

Melancia (kg – GO/SP/TO): de R$ 2,10 para R$ 2,20.

➜ Alta nos preços acompanha aumento na procura para o período.

OUTROS PRODUTOS