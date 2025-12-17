Preços sobem para maracujá e cenoura, enquanto lichia e pitaya ficam acessíveis

A combinação de chuvas, oferta limitada e aumento da procura pressionou os preços de alguns hortifrutis na CEASA/MS nesta semana. O maracujá azedo liderou as altas, com elevação de 8,33%, influenciado pela menor oferta nas lavouras da Bahia. A cenoura também registrou aumento, refletindo impactos climáticos nas regiões produtoras de Minas Gerais e São Paulo.
Outros itens, como mamão Formosa e melancia, acompanharam o movimento de valorização diante da demanda aquecida. Em contrapartida, frutas em plena safra apresentam preços competitivos ao consumidor. Lichia, pitaya e pêssego se destacam pela maior oferta e estabilidade nas cotações. O cenário indica boas oportunidades de compra, apesar das altas pontuais observadas no período.
Boletim de preços da CEASA/MS – 15 a 20 de dezembro
PRODUTOS EM ALTA
- Cenoura (caixa 20 kg – MG/SP): de R$ 130,00 para R$ 140,00.
➜ Chuva nas regiões produtoras reduziu oferta, gerando aumento nos preços.
- Mamão Formosa (caixa 18/20 kg – ES/BA/MS): de R$ 130,00 para R$ 140,00.
➜ Oferta limitada nas regiões produtoras elevou as cotações.
- Maracujá Azedo (Caixa 10 kg – BA): de R$ 120,00 para R$ 130,00.
➜ Baixa oferta na Bahia, principal estado fornecedor, contribuiu para o aumento.
- Melancia (kg – GO/SP/TO): de R$ 2,10 para R$ 2,20.
➜ Alta nos preços acompanha aumento na procura para o período.
OUTROS PRODUTOS
- Kiwi (caixa 9 kg – CEAGESP/MS): 170,00.
➜ Aumento na oferta ajuda a manter o preço estável.
- Lichia (bandeja 500g – SP/PR): entre R$ 8,00 e R$ 10,00.
➜ Plena safra da fruta contribui para o preço competitivo.
- Pitaya (caixa 3,5/4,0 kg – MS/SP): R$ 40,00.
➜ Aumento na oferta durante o período de safra da fruta, contribui para preços estáveis.
- Pêssego (caixa 6 kg – SC/RS): R$ 78,00
➜ Aumento na oferta durante o período de safra da fruta, contribui para preços estáveis.