PRD no Mato Grosso do Sul: Estratégias e planos para as eleições de 2026

O Partido Renovação Democrática (PRD) no Mato Grosso do Sul já começa a se mobilizar para as eleições de 2026, quando os eleitores do estado irão escolher o novo governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Sob a liderança do presidente estadual da sigla, Delcídio, o partido trabalha para fortalecer sua presença política e ampliar suas bases no estado.

Em entrevista recente, Delcídio destacou a importância da preparação antecipada para as eleições, enfatizando que o PRD busca ser uma alternativa sólida e renovadora para o povo de Mato Grosso do Sul. “Estamos construindo um partido cada vez mais forte, que represente as verdadeiras necessidades da população. O PRD vem com a proposta de fazer a diferença, com um projeto de desenvolvimento que prioriza a qualidade de vida dos cidadãos e o crescimento econômico sustentável”, afirmou o presidente regional.

Delcídio também ressaltou que o PRD está atento à necessidade de renovar a política estadual e federal. “O PRD não é só um partido de ideias novas, mas um movimento que visa a inclusão, a transparência e o compromisso com a ética. Em 2026, o nosso objetivo é conquistar a confiança dos eleitores com propostas concretas e que atendam às demandas de todos os sul-mato-grossenses”, acrescentou.

O PRD no Mato Grosso do Sul já começa a articular suas candidaturas, tanto para a disputa ao governo do estado quanto para as vagas de deputado estadual, deputado federal e senador. Embora os detalhes sobre os nomes ainda estejam em construção, a sigla promete trazer opções que representem diversas áreas da sociedade, com foco em projetos inovadores e eficazes para o desenvolvimento do estado.

Para Delcídio, a escolha de candidatos para as eleições de 2026 será feita com critério e afinidade com os valores do PRD. “Estamos em constante diálogo com lideranças locais, buscando pessoas que realmente queiram fazer a diferença, que estejam comprometidas com o futuro do nosso estado e com o bem-estar do nosso povo”, concluiu.

Com uma estratégia focada em proximidade com a população e em propostas que atendem às necessidades regionais, o PRD se prepara para disputar as eleições de 2026 com o objetivo de trazer mudanças significativas para o Mato Grosso do Sul.