Praça Ary Coelho reabre com luzes de Natal, shows e Casa do Papai Noel

A Praça Ary Coelho recebe neste sábado, 6 de dezembro, o evento que marca o início da sua programação especial de Natal, com o acendimento oficial das luzes que irão iluminar o espaço durante todo o mês.

As atividades começam às 17h, com a abertura da Casa do Papai Noel, que chega totalmente decorada para receber crianças e famílias. O local contará com cenários especiais para fotos, tornando-se um dos principais pontos de visitação da temporada natalina.

A decoração e a iluminação foram planejadas para criar ambientes “instagramáveis” e valorizar a experiência do público. A praça está inteiramente enfeitada, oferecendo diversos pontos de luz e elementos visuais que tornam o ambiente ideal para registros fotográficos.

Às 18h, o público poderá acompanhar a Parada Natalina, que sairá do Pátio Central em direção à Praça Ary Coelho, levando personagens, música e toda a atmosfera festiva que toma conta da cidade. No mesmo horário, a Banda Municipal Maestro Ulisses Conceição se apresenta no palco da praça, com um repertório preparado especialmente para o período.

A partir das 20h30, o cantor Vitor Ribas realiza a primeira apresentação no coreto da praça, reinaugurado para a programação de fim de ano. Ao longo de dezembro, o espaço receberá diversos shows e performances culturais que integram o calendário natalino.

Além das atrações artísticas, a Praça Ary Coelho também contará com uma praça de alimentação, oferecendo opções variadas para que o público aproveite o evento com conforto e comodidade.