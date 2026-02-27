Porto Murtinho recebe a 1ª Expedição Motorhome Rota Bioceânica

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, Porto Murtinho será o destino da 1ª Expedição Motorhome Rota Bioceânica, iniciativa promovida pela Associação dos Campistas e Motorhomeiros do Pantanal, que reúne viajantes adeptos do turismo sobre rodas em um roteiro de integração e valorização regional.

A expedição partirá de Campo Grande, reunindo cerca de 25 motorhomes, e percorrerá os municípios de Sidrolândia, Nioaque, Jardim, Bonito e Caracol, fortalecendo o turismo itinerante e movimentando a economia local ao longo do trajeto. A proposta é incentivar o campismo, promover a troca de experiências entre viajantes e destacar os potenciais turísticos de Mato Grosso do Sul.

A chegada em Porto Murtinho marca o encerramento do percurso, consolidando o município como ponto estratégico da Rota Bioceânica, corredor internacional que impulsiona o desenvolvimento econômico, turístico e cultural da região.

A iniciativa reforça o posicionamento de Porto Murtinho como Cidade Portal da Rota Bioceânica, ampliando a visibilidade do município no cenário do turismo regional e nacional, especialmente no segmento de motorhome e turismo de experiência.

Mais informações sobre a programação e a expedição estarão disponíveis no site oficial do Município.