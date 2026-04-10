Mara Caseiro prestigia visita de Flávio Bolsonaro e reforça defesa do agro e dos valores da direita em MS

A deputada estadual Mara Caseiro participou, ontem e hoje (10), de agendas ao lado do senador Flávio Bolsonaro, que esteve em Campo Grande cumprindo compromissos políticos e institucionais. Pré-candidato à Presidência da República, o parlamentar reuniu lideranças e apoiadores durante passagem pelo Estado.

A programação incluiu visita à 86ª Expogrande, uma das maiores feiras agropecuárias do país, onde foi destacada a força do agronegócio sul-mato-grossense e sua importância para a economia nacional.

Defensora histórica do setor, Mara Caseiro reforçou seu compromisso com os produtores rurais, tanto os pequenos quanto os grandes, reconhecendo o papel essencial do agro na geração de emprego, renda e desenvolvimento.“Tenho uma trajetória pautada na valorização do agronegócio, que é a base da nossa economia. Apoiar o produtor rural é defender o crescimento do nosso Estado e do Brasil”, afirmou a deputada.

Ainda na manhã desta sexta-feira, a parlamentar também esteve no diretório estadual do Partido Liberal, onde Flávio Bolsonaro se reuniu com lideranças políticas, prefeitos, vereadores e apoiadores. Durante o encontro, o senador abordou a atual situação do país e destacou a necessidade de retomada do crescimento econômico, com foco na segurança jurídica e na promoção da justiça social.

Mara Caseiro destacou a importância do alinhamento de ideias e da união de forças em torno de um projeto de país que valorize o trabalho, a liberdade e a responsabilidade na gestão pública. “Defendo princípios que sempre nortearam minha atuação: apoio ao agro, incentivo ao empreendedorismo e respeito aos valores que fortalecem a nossa sociedade”, pontuou.