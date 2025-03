Porto Murtinho realiza primeira reunião sobre o plano diretor participativo.

Na manhã deste sábado (22), a Câmara Municipal de Porto Murtinho sediou a primeira reunião de apresentação e discussão dos levantamentos do Plano Diretor Participativo do município. O encontro contou com a presença de representantes da Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) e da Semades (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), além de autoridades locais e membros da população.

Entre os participantes, estiveram presentes o prefeito Nelson Cintra, a vice-prefeita e secretária de Saúde, Dra. Andreara Castro, Berenice Jacob Domingues, Diretora-Presidente do Planurb, Vera Cristina Galvão Baechi, Secretária Adjunta da Semades, e Rodrigo Giansante, Assessor Técnico da Semades. A presidente da Câmara, Sirley Pacheco, também participou da reunião, acompanhada pelos vereadores Ana Paula Bittencourt e Elbio Balta, conhecido como “Elbio da Twister”, além de secretários municipais e gestores.

Durante o encontro, foram apresentados os primeiros estudos e diagnósticos sobre o desenvolvimento urbano da cidade. A representante do Plano Diretor esclareceu dúvidas da população e destacou que esta é apenas a fase inicial de um processo participativo, que contará com novas etapas para alinhar estratégias e diretrizes voltadas ao crescimento sustentável de Porto Murtinho.

O Plano Diretor Participativo é um instrumento essencial para planejar o futuro da cidade, garantindo que o desenvolvimento ocorra de forma organizada e sustentável. A partir desse levantamento inicial, novas reuniões serão realizadas para aprofundar as discussões e construir um plano que reflita as reais necessidades da população.