Em menos de uma semana, senador Nelsinho Trad conquista quase R$ 10 milhões para MS 

Há dois dias, 14 municípios receberam R$ 7,4 milhões para saúde e infraestrutura e, hoje, mais R$ 2,3 milhões contemplam cinco cidades: Dois Irmãos dos Buriti, Itaporã, Rio Negro, Selvíria e Jateí

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) anunciou, ontem à noite, a liberação de mais R$ 1,2 milhão para saúde de quatro municípios de Mato Grosso do Sul e um caminhão, no valor de R$ 1,1 milhão para Jateí. Com essa conquista, o parlamentar destinou quase R$ 10 milhões em menos de uma semana para o seu estado.

Do Ministério da Saúde, R$ 1,2 milhão são emendas individuais dele que atendem – com R$ 300 mil para cada município – as seguintes localidades: Dois Irmãos do Buriti, Itaporã, Rio Negro e Selvíria. Há dois dias, já havia divulgado a conquista de R$ 5.128.400,00 destinados à saúde de outros 13 municípios sul-mato-grossenses. “Total de R$ 6,3 milhões do Ministério da Saúde, recursos provenientes do Piso da Atenção Primária (PAP) ou da Média e Alta Complexidade (MAC)”, explicou o senador Nelsinho Trad.

Na lista dos beneficiados anteriormente estavam: Anaurilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Miranda, Naviraí, Sete Quedas e Tacuru com o valor, cada uma, de R$ 300 mil. Já os municípios de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes e Rio Brilhante, cada um, com R$ 600 mil.

Infraestrutura

Na área de infraestrutura, o senador garantiu R$ 1.161.321,79 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para aquisição de um caminhão basculante 6×4, zero quilômetro, que será entregue ao município de Jateí. O veículo será utilizado em obras de apoio à zona rural, especialmente na manutenção de estradas vicinais.

A semana de conquistas ainda incluiu o repasse de R$ 2.280.214,40 para Aquidauana, destinados a projetos de melhoria da infraestrutura urbana.

“Trabalho incansavelmente por melhorias concretas para os 79 municípios do nosso Mato Grosso do Sul. Esses repasses não são apenas números, são investimentos que salvam vidas e transformam realidades”, afirmou o senador