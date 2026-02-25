PONTA PORÃ: Prefeitura prorroga prazo para participação de apoiadores na inauguração do PTIn e CEIMPP

O prazo para que empresas e instituições participem, como patrocinadoras ou apoiadoras, do evento oficial de inauguração do Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã (PTIn) e do Centro de Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Memória do Tereré (CEIMPP) foi prorrogado até o dia 1º de março de 2026.



A medida amplia a oportunidade para que representantes do setor produtivo integrem, de forma institucional, a programação de abertura dos dois novos equipamentos públicos, que serão oficialmente apresentados nos dias 12 e 13 de março.



O evento deve reunir autoridades municipais, estaduais e federais, além de empresários, lideranças e representantes da sociedade civil. A proposta é marcar oficialmente o início das atividades do PTIn e do CEIMPP, espaços estruturados para fomentar inovação, empreendedorismo, integração internacional e valorização cultural.



Para viabilizar a participação do setor produtivo nesse momento estratégico, o Município publicou o Edital de Chamamento Público nº 001/2026, com regras objetivas, transparentes e isonômicas para empresas interessadas em associar suas marcas ao evento.

As propostas podem ser apresentadas nas modalidades pecúnia ou in natura, com contrapartidas padronizadas e não negociáveis, observando os princípios do artigo 37 da Constituição Federal e as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021.



Modalidades de patrocínio

O patrocínio poderá ocorrer:

Em pecúnia: mediante aporte financeiro ao Município, por meio de guia de recolhimento ou transferência identificada, seguindo o rito de arrecadação e execução orçamentária aplicável;



In natura: com custeio direto, pelo patrocinador, de bens e/ou serviços necessários ao evento, mediante aprovação prévia, comprovação documental e atesto de execução.



Categorias de participação

O edital prevê três categorias: Ouro, Prata e Bronze, com contrapartidas institucionais proporcionais, como:

Estande institucional (quando aplicável), válido exclusivamente durante o período do evento;

Inserção de logomarca em painéis oficiais, conforme categoria;

Menção institucional durante a abertura oficial (quando aplicável);

Inserção no site oficial do PTIn/CEIMPP;

Presença em peças institucionais coletivas nas redes sociais;

Disponibilização de material institucional na recepção, nos telões de LED, e backdrop institucional, dentro dos padrões definidos.

Os valores, prazos, critérios de habilitação e condições completas estão detalhados no Edital nº 001/2026.



Como participar

As empresas interessadas devem consultar o edital e preencher o formulário de manifestação de interesse. Com a prorrogação, as inscrições seguem abertas até domingo, 1º de março de 2026.



Link do edital: https://diariooficial.pontapora.ms.gov.br/wp-content/uploads/diarios-2026/DIARIO-OFICIAL-16-DE-FEVEREIRO-DE-2026.pdf



Formulário de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/1iccS0Yfw20Kif1v29BNiIBAUzxaxJ3ASUd2WsnhZ_oU/edit

Informações: ptin@pontapora.ms.gov.br



A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a consolidação de um ambiente estruturado de inovação, ampliando a participação do setor produtivo como parte ativa na construção do PTIn e do CEIMPP como polos de desenvolvimento regional.



Link do edital de retificação: https://diariooficial.pontapora.ms.gov.br/wp-content/uploads/diarios-2026/DIARIO-OFICIAL-EXTRA-23-DE-FEVEREIRO-DE-2026.pdf