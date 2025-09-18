quinta-feira, 18/09/2025

Ponta Porã lidera produção de soja

Município é destaque nacional com produção de 869 mil toneladas de soja, segundo IBGE

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Meire Paim

Durante o encerramento da 48ª Exporã, o prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, recebeu o governador Eduardo Riedel, a primeira-dama Mônica Riedel e a senadora Tereza Cristina. O evento, que reuniu milhares de visitantes no Parque de Exposições Alcindo Pereira, celebrou a força do agronegócio na região e a liderança do município na produção de soja em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do IBGE, Ponta Porã produziu 869 mil toneladas de soja, garantindo o primeiro lugar no estado e figurando entre os 20 maiores produtores do Brasil. “O agronegócio é o motor da nossa economia e nosso município mostra toda a força da produção rural”, afirmou Campos.

O prefeito também destacou a importância da Exporã para a economia local e agradeceu o apoio de lideranças políticas e do Sindicato Rural pela realização do evento.

