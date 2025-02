Pollon propõe projetos para fortalecer defesa das mulheres

O assassinato da jornalista Vanessa Ricarte em Mato Grosso do Sul trouxe à tona a gravidade da violência contra a mulher no Brasil. Em resposta, o deputado federal Marcos Pollon (PL) destacou a necessidade urgente de mudanças nas políticas públicas de segurança e proteção. Ele defende a ampliação do porte de armas para mulheres em situação de risco, como aquelas com medida protetiva.

Pollon apresentou três projetos de lei que buscam dar mais segurança às vítimas de violência doméstica, como a isenção de impostos para a compra de armas e munições e a autorização para que mulheres possam portar armas para sua proteção.

“É preciso combater a impunidade, que alimenta a recorrência de feminicídios e ameaças. As mulheres devem estar mais preparadas para se defender”, afirmou o parlamentar. Ele também ressaltou a importância da atuação mais eficaz das instituições para enfrentar esse problema.

Pollon já apresentou mais de 1.400 propostas desde o início do mandato e promete continuar sua luta por mais segurança e justiça para as mulheres.