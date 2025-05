Polícias de MS e SP apreendem mais de 1 tonelada de drogas em Dourados

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e São Paulo resultou na apreensão de mais de uma tonelada de drogas nesta quinta-feira (29), em Dourados-MS. A ação envolveu agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados e do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Presidente Prudente-SP.

A mobilização começou por volta das 11h, após o GOE solicitar apoio ao SIG durante a perseguição a um veículo Mitsubishi Eclipse Cross azul. O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu por uma estrada vicinal na região de Indápolis.

O carro foi encontrado abandonado em uma estrada próxima à MS-276. A porta do motorista estava aberta, indicando que o condutor teria fugido a pé para uma plantação de milho.

Dentro do veículo, os policiais encontraram 1.015 quilos de maconha em tabletes e 13,5 quilos de skunk. Também foram localizadas placas veiculares extras, possivelmente usadas para despistar a fiscalização.

A droga e o carro foram levados para a sede do SIG em Dourados. A Polícia Civil investiga os responsáveis pelo transporte e o destino do entorpecente.