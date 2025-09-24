Policial à paisana atira em suspeito após agressão na Av. Afonso Pena

Na tarde desta quarta-feira (24), um homem agrediu um policial civil à paisana na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, próximo à Igreja Perpétuo Socorro. Após sofrer um ferimento na cabeça, o policial reagiu com um disparo, atingindo a perna do agressor. Segundo testemunhas, a situação gerou tumulto na região. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar prestaram socorro e isolaram a área. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias da ação.