quarta-feira, 24/09/2025

Policial à paisana atira em suspeito após agressão na Av. Afonso Pena

Milton
Publicado por Milton
Foto: Midiamax

Na tarde desta quarta-feira (24), um homem agrediu um policial civil à paisana na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, próximo à Igreja Perpétuo Socorro. Após sofrer um ferimento na cabeça, o policial reagiu com um disparo, atingindo a perna do agressor. Segundo testemunhas, a situação gerou tumulto na região. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar prestaram socorro e isolaram a área. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias da ação.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

