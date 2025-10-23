Polícia prende terceiro envolvido em homicídio em Água Clara

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu nessa quarta-feira (22) o terceiro indivíduo envolvido na morte de um homem de 49 anos, ocorrida no dia 2 de outubro, na Fazenda São Domingos, em Água Clara. O corpo da vítima foi encontrado com mãos e pés amarrados e um saco plástico na cabeça, boiando em uma lagoa da propriedade rural.

O laudo pericial confirmou que a causa da morte foi asfixia, sugerindo que a vítima possivelmente foi jogada viva na água. As investigações começaram em 4 de outubro, quando a ocorrência chegou ao conhecimento da Polícia Civil.

Dois suspeitos foram identificados logo após o crime e tiveram prisão temporária decretada. Eles foram localizados, presos e interrogados, fornecendo informações que levaram à identificação do terceiro envolvido, J.C.R., de 40 anos.

Inicialmente ouvido como testemunha, ele foi confrontado com contradições em seu depoimento, resultando em sua prisão preventiva. Durante novo interrogatório, confessou ter mentido por medo e detalhou que o homicídio ocorreu após uma discussão entre a vítima e os três autores.

Os três suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A Polícia Civil segue investigando o caso, buscando esclarecer todas as circunstâncias do crime.