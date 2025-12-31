Polícia prende homem por violência doméstica em Nova Andradina

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, através da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina e com o apoio da Seção de Investigações Gerais (SIG), prendeu um homem em flagrante por lesão corporal em contexto de violência doméstica. A vítima compareceu à delegacia relatando agressões cometidas pelo ex-companheiro, o que motivou a imediata ação da equipe policial. Após diligências, o autor foi localizado e detido. Durante o atendimento, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência. O homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado conforme o artigo 129, §13º, do Código Penal, que prevê pena para lesão corporal praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica. A prisão reforça o compromisso das autoridades em combater crimes contra mulheres.

A polícia segue acompanhando o caso para garantir a segurança da vítima. Este episódio alerta sobre a importância de denunciar situações de violência doméstica. A sociedade é chamada a apoiar medidas que protejam as vítimas e promovam a justiça. A ação demonstra a eficácia do trabalho conjunto entre DAM e SIG.