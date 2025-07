Polícia prende envolvidos em estupro coletivo em Água Clara

A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira (30) a operação “Asmodeus” para combater crimes de estupro de vulnerável em Água Clara. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão contra adultos e cinco mandados de internação para adolescentes envolvidos em ato infracional análogo ao estupro coletivo.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Água Clara com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas, apurou um crime cometido contra uma adolescente no município ainda este ano. A Justiça Estadual expediu os mandados após a coleta de provas que confirmaram a participação dos suspeitos.

As autoridades destacam a importância da denúncia e do apoio à investigação para prevenir novos casos e responsabilizar os criminosos. A operação segue com o objetivo de desarticular redes que atentam contra a dignidade humana.

NOME DA OPERAÇÃO

O nome da operação faz referência à figura mitológica “Asmodeus”, simbolizando a gravidade e perversidade dos atos investigados. A Polícia Civil reafirma seu compromisso em proteger grupos vulneráveis e agir com rigor para garantir justiça à vítima e à sociedade.