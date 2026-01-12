terça-feira, 13/01/2026

Polícia investiga suspeita de ritual religioso no Cemitério Santo Amaro

Milton
Foto: Henrique Arakaki

No final da manhã desta segunda-feira (12), uma ossada, possivelmente humana, foi encontrada embaixo de uma árvore no Cemitério Santo Amaro, localizado na Avenida Presidente Vargas, em Campo Grande. Segundo informações apuradas pelo Jornal Midiamax, os restos mortais estavam sob um pano vermelho, levantando suspeitas de que o caso possa envolver algum tipo de ritual religioso. A ossada foi encontrada no meio do cemitério, próximo a vários túmulos, mas sem indícios de violação de qualquer sepultura, conforme relato dos funcionários do local.

Próximo aos restos mortais, havia alguns itens que reforçaram a suspeita de ritual. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas imediatamente; os peritos recolheram a ossada, que será encaminhada para análise detalhada. Até o momento, os funcionários do cemitério não encontraram túmulos violados ou sinais que possam indicar de onde os restos mortais foram retirados, e o caso passa a ser investigado como achado de ossada.

A Prefeitura de Campo Grande, responsável pela administração do cemitério, foi procurada pela reportagem, mas não havia se manifestado até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para possíveis posicionamentos futuros sobre o caso.

