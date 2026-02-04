Polícia fecha carvoaria clandestina em Campo Grande

Operação conjunta entre DECAT e Polícia Militar Ambiental interrompe atividade irregular na capital

A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (DECAT), com apoio da Polícia Militar Ambiental, fechou uma carvoaria clandestina no Núcleo Industrial de Campo Grande, prendendo o gerente de 38 anos e o proprietário de 44 anos em flagrante. A ação ocorreu após denúncias sobre empresa potencialmente poluidora na divisa com a cidade de Terenos, que levou os policiais civis a localizar o local na Rua Barra do Bugre.

No local, o gerente afirmou que a documentação da empresa estava com o contador e seria apresentada em breve, mas a legislação municipal proíbe o funcionamento de indústrias desse tipo naquela região. A Polícia Militar Ambiental lavrou multas e outras posturas administrativas, enquanto os dois homens foram conduzidos presos e tiveram fiança estipulada em três salários mínimos cada. A operação reforça a fiscalização ambiental e a atuação contra irregularidades industriais na capital, evidenciando a importância da denúncia e do cumprimento das normas legais.

Os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça e a carvoaria foi interditada, com materiais apreendidos para evitar continuidade da atividade. Autoridades reforçam que crimes ambientais podem gerar punições severas e danos irreversíveis ao meio ambiente urbano.