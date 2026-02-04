quarta-feira, 4/02/2026

Polícia fecha carvoaria clandestina em Campo Grande

Gerente e proprietário são presos em flagrante

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Operação conjunta entre DECAT e Polícia Militar Ambiental interrompe atividade irregular na capital

A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (DECAT), com apoio da Polícia Militar Ambiental, fechou uma carvoaria clandestina no Núcleo Industrial de Campo Grande, prendendo o gerente de 38 anos e o proprietário de 44 anos em flagrante. A ação ocorreu após denúncias sobre empresa potencialmente poluidora na divisa com a cidade de Terenos, que levou os policiais civis a localizar o local na Rua Barra do Bugre.

No local, o gerente afirmou que a documentação da empresa estava com o contador e seria apresentada em breve, mas a legislação municipal proíbe o funcionamento de indústrias desse tipo naquela região. A Polícia Militar Ambiental lavrou multas e outras posturas administrativas, enquanto os dois homens foram conduzidos presos e tiveram fiança estipulada em três salários mínimos cada. A operação reforça a fiscalização ambiental e a atuação contra irregularidades industriais na capital, evidenciando a importância da denúncia e do cumprimento das normas legais.

Os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça e a carvoaria foi interditada, com materiais apreendidos para evitar continuidade da atividade. Autoridades reforçam que crimes ambientais podem gerar punições severas e danos irreversíveis ao meio ambiente urbano.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Festa do Mel é oficializada no calendário de MS

Milton - 0
Lei de Mara Caseiro reconhece a festa como patrimônio cultural, econômico e gastronômico de Guia Lopes da Laguna A Festa do Mel, tradicionalmente realizada em...
Leia mais

Receptador é preso com cervejeiras furtadas em operação da SIG

Milton - 0
Investigação sobre desvios de equipamentos continua e alerta à população é feito Na tarde de ontem (3), a Polícia Civil , por meio da SIG...
Leia mais

SAS leva serviços do Cadastro Único em ação no Parque Lageado

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) vai realizar uma força-tarefa nesta quinta-feira (5) para oferecer os serviços do Cadastro Único durante a...
Leia mais

Retorno conturbado na Câmara de Ivinhema

Milton - 0
Erros na sonorização, bronca a funcionários e bate-boca entre prefeito e vereadora marcaram a abertura do ano legislativo em Ivinhema A abertura do ano legislativo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia