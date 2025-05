Polícia faz escavações em busca de corpo de desaparecido desde 2020 em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), realizou nesta sexta-feira (16) escavações em um imóvel abandonado na Rua São João Batista, na Vila Nasser, em Campo Grande, em busca do corpo de Renato Cabral Batista, desaparecido desde o dia 25 de dezembro de 2020.

Segundo as investigações, Renato teria sido assassinado após uma briga envolvendo dívida de drogas. A principal linha investigativa aponta que ele foi atingido com um golpe na cabeça durante a discussão, e desde então não foi mais visto.

Com base em novas informações levantadas ao longo do inquérito, os policiais passaram a considerar que o corpo poderia estar enterrado no terreno da casa abandonada. A ação contou com apoio de equipes da prefeitura para a escavação, mas, até o momento, nenhum vestígio foi encontrado no local.

As buscas por Renato seguem em outro ponto da região e a investigação continua para esclarecer os detalhes do crime.

fonte: topmidianews