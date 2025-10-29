Polícia desmantela ponto de tráfico no “Carandiru” da Mata do Jacinto

Na tarde desta quarta-feira (29), uma operação conjunta mobilizou a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Civil e a Polícia Militar na região conhecida como “Carandiru”” localizada no bairro Mata do Jacinto, zona norte da capital. A ação ocorreu após um abaixo-assinado entregue por moradores da região, que pediam providências quanto à insegurança e à presença de atividades ilícitas.

Durante a vistoria, foram encontradas ligações clandestinas de energia elétrica e abastecimento de água, configurando crime de furto de serviços públicos. As equipes também apreenderam porções de maconha e crack, além de objetos utilizados na comercialização das drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o local vinha sendo monitorado após diversas denúncias anônimas sobre o tráfico de entorpecentes.

A operação resultou na condução de suspeitos para prestar depoimento e na abertura de novos inquéritos. As autoridades reforçaram o compromisso em coibir crimes e garantir a segurança dos moradores. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pela ocupação irregular e pelas atividades criminosas.

Com apoio da Justiça, as forças de segurança devem seguir atuando para buscar a regularização da área e restabelecer a ordem pública.